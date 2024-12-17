Мудрик провалил допинг-тест: Челси выступил с официальным заявлением

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик не прошел тест на допинг. В клубе решил сделать заявление относительно инцидента.

В «Челси» подтвердили, что английская футбольная ассоциация связалась с футболистом относительно неблагоприятного результата обычного анализа мочи.

«Аристократы» заявили, что и клуб, и украинский футболист полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации, и все игроки регулярно сдают тесты.

«Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что повлекло негативное заключение. Клуб больше не будет предоставлять комментариев по этой ситуации», – говорится в официальном заявлении «синих».

Кроме того, ТаТоТаке сообщает, что 23-летний футболист даже прошел в Лондоне проверку на полиграфе, и ответы украинского игрока на детекторе лжи якобы в несколько раз превысили среднюю норму доверия.

Добавим, в текущем сезоне Михаил Мудрик сыграл 15 матчей на клубном уровне, в которых забил три мяча и оформил пять ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство лондонского «Челси» готов отпустить украинского полузащитника Михаила Мудрика в другой клуб английской Премьер-лиги, но только на правах аренды.