Астон Вилла разгромила Аякс, невероятный камбек Олимпиакоса: результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций

Состоялись матчи 1/8 финала Лиги конференций по футболу.
До следующего этапа соревнований вышли ПАОК, Фенербахче, Фиорентина, Виктория, Астон Вилла, Лилль, Брюгге и Олимпиакос.
Лига конференций 1/8 финала, ответный матч 14 марта
ПАОК — Динамо (Загреб) 5:1 (3:0) (первый матч 0:2)
Голы: 1:0 — 27 Баба, 2:0 — 33 Сучич (авт), 3:0 — 42 Льямас, 3:1 — 49 Ходжа, 4:1 — 73 Кулиеракис, 5:1 — 88 Живкович (пен)
Фенербахче — Рояль Унион 0:1 (0:0) (первый матч 3:0)
Гол: 0:1 — 68 Расмуссен
Фиорентина — Маккаби (Хайфа) 1:1 (0:0) (первый матч 4:3)
Голы: 1:0 — 59 Барак, 1:1 — 88 Халайли
Виктория – Серветт 1:0 (0:0) – серия пенальти 3:1 (первый матч 0:0)
Астон Вилла — Аякс 4:0 (1:0) (первый матч 0:0)
Голы: 1:0 — 25 Воткинс, 2:0 — 60 Бейли, 3:0 — 75 Дуран, 4:0 — 81 Диаби
Брюгге — Молде 3 :0 (1:0) (первый матч 1:2)
Голы: 1:0 — 45+1 Ольсен, 2:0 — 48 Ольсен, 3:0 — 71 Скурас
< Лилль — Штурм 1:1 (1:1) (первый матч 3:0)
Голы: 1:0 — 43 Сантос , 1:1 — 45+2 Биерет
Маккаби (Тель Авив) — Олимпиакос 1:6 (0:3) (первый матч 4:1)
Голы: 0:1 — 10 Поденсе, 0:2 — 36 Фортунис, 0:3- 45+3 Эль-Кааби, 1:3 — 57 Захави (пен), 1:4 — 65 Эль -Кааби, 1:5 — 93 Йоветич, 1:6 — 103 Эль-Араби
Своих соперников в четвертьфинале турнира команды узнают 15 марта.
Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в Афинах, Греция (стадион Святой Софии).
Накануне определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.