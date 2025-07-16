Бостад. Навоне выиграл шестой матч подряд, Грикспор отыграл матчболы на пути в 1/4 финала

Результаты матчей среды на турнире ATP 250 в Швеции



Бостад, Швеция • 14-20 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Нуну Боржеш (Португалия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мариано Навоне (Аргентина) – Томас Барриос Вера (Чили) 7:5, 7:5

Камило Уго Карабелли (Аргентина, 5) – Кристиан Гарин (Чили) 6:4, 6:4

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Микаэль Имер (Швеция, WC) 6:4, 6:1

Филип Мисолич (Австрия, Q) – Элмер Мёллер (Дания) 6:3, 3:6, 7:5

Мариано Навоне продлил свою победную серию после титула на “челленджере” в Брауншвейге на прошлой неделе. Дальше аргентинец встретится с лидером посева Франсиско Серундоло, который попробует прервать серию из четырех поражений.

Камило Уго Карабелли остановил свою неудачную серию из пяти поражений и впервые за два месяца выиграл матч в основной сетке.

Филип Мисолич прервал беспроигрышную серию Элмера Мёллера, который на прошлой неделе стал чемпионом на “челленджере” в Яссах. Дальше австриец встретится с действующим чемпионом Нуну Боржешем.

Себастиан Баэс (Аргентина, 4) – Никола Будков Кьер (Норвегия, Q) 3:6, 6:2, 7:5

Лучано Дардери (Италия, 6) -Элиас Имер (Швеция, WC) 6:2, 6:2

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Вит Копршива (Чехия, 8) 7:6(3), 7:5

Таллон Грикспор (Нидерланды, 2) – Андреа Пеллегрино (Италия, Q) 4:6, 7:6(6), 6:3

Таллон Грикспор уступал со счетом 3:5 во втором сете и отыграл пять матчболов, три из которых на тай-брейке. За место в четвертьфинале нидерландец поспорит со своим соотечественником Йеспером де Йонгом, которому уступил в этом году в Монпелье.

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