Наследница Барти? 16-летняя австралийская теннисистка дебютировала на турнире WTA, разгромив соперницу из топ-40

16-летняя австралийская теннисистка Эмерсон Джонс стала автором одного из самых неожиданных результатов первого игрового дня на турнире WTA 500 в Аделаиде



В своем дебютном матче на уровне WTA-тура Джонс, получившая wild card в основную сетку, обыграла “квалифаера” 37-ю ракетку мира Ван Синьюй из Китая – 6:4, 6:0. Отметим, что австралийская теннисистка в мировом рейтинге занимает 371-е место и является самой молодой теннисисткой в топ-500.

“По ходу матча я думала: “Я могу это сделать. Если буду играть хорошо и сосредоточусь, у меня есть шанс”, – поделилась своими эмоциями после игры Джонс. “Даже при счете 5:0 во втором сете я продолжала концентрироваться на каждом очке. Она входит в топ-50, поэтому психологически очень сильна, и я чувствовала, что она может вернуться в игру в любой момент.”, – добавила австралийская теннисистка.

Эмерсон Джонс завершила год на первом месте в юниорском рейтинге ITF. Она дошла до финала на юниорских Australian Open и Уимблдоне (в обоих финалах проиграла словачке Ренате Ямриховой), а также выиграла Итоговый юниорский турнир ITF.

Параллельно австралийка пробовала свои силы и на профессиональном уровне и довольно успешно: в ноябре она стала чемпионкой турнира ITF W75 В Сиднее, записала на свой счет финал и несколько полуфиналов на соревнованиях ITF.

“Я стараюсь перед каждым матчем напоминать себе, что нужно быть сильной ментально, потому что в теннисе это, вероятно, главное. Тот, кто сильнее духом, вероятнее всего, станет величайшим. Я стараюсь держать себя в тонусе и сохранять ментальную стойкость в каждом матче. Я проделала большой путь в этом плане, но мне еще есть над чем работать”, – говорит о своих сильных сторонах Эмерсон Джонс.

Сравнения Эмерсон Джонс с бывшей первой ракеткой мира Эшли Барти, которая выиграла три титула на турнирах Grand Slam, неизбежны и звучат уже все чаще. Однако юная теннисистка, похоже, не испытывает давления от высоких ожиданий.

“Это невероятно волнительно знать, что она всего этого добилась. Даже играя по юниорам, мне очень нравится когда говорят, чего она достигла и что я иду по ее стопам”, – отмечает Джонс.

Следующей соперницей Эмерсон Джонс в Аделаиде станет девятая ракетка мира Дарья Касаткина. А уже на следующей неделе благодаря wild card она получит возможность дебютировать в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

btu.org.ua