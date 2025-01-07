«Вашингтон» по буллитам проиграл «Баффало», Овечкин не набрал очков

Александр Овечкин и Том Уилсон. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Баффало» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, а также один гол забил Алексей Протас. У «Сэйбрз» заброшенными шайбами отметились Алекс Тух, Тэйг Томпсон и Джон-Джейсон Петерка, который реализовал победный буллит.

«Баффало» прервал свою трехматчевую серию поражений и с 35 очками в 41 матче занимает последнее место в Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует с 56 очками в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Петерка — 11, 4:42 — 1:0. Уилсон — 17 (бол., Чикран, Строум), 6:10 — 1:1. Так — 13, 21:07 — 2:1. Уилсон — 18 (Протас, Карлсон), 31:29 — 2:2. Томпсон — 19 (бол., Далин, Петерка), 32:49 — 3:2. Протас — 18 (Карлсон, Дюбуа), 55:47 — 3:3.

Победный буллит: Петерка.

Вратари: Луукконен — Линдгрен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (9+9+4+5) — 28 (6+9+10+3).

Наши: — – Овечкин (16.42/5/0).

7 января. Баффало. KeyBank Center. 15548 зрителей.

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