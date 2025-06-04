Финал сезона НХЛ: Кубок Стэнли для Канады, Макдэвид и шансы Флориды

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Есть мнение, что НХЛ за последние 5-7 лет стала очень конкурентной лигой. Вероятно, это действительно так, однако факт таков: второй сезон подряд в финал Кубка Стэнли выходят Флорида и Эдмонтон. Флорида выходит в финал третий год подряд, а до того трижды подряд в финал выходила Тампа-Бэй. Конкуренция конкуренцией, но явно есть те, кто значительно лучше остальных.

Пантеры и Нефтяники не получили серьезного сопротивления в нынешнем плей-офф. Флорида в пяти матчах прошла Тампу-Бэй и Каролину и лишь Торонто сумел продлить серию до семи встреч, но успешно проиграл решающий матч со счетом 1:6. Нефтяники даже седьмые матчи не играли: прошли Лос-Анджелес в шести играх, а с Вегасом и Далласом справились за пять поединков.

Флорида и Эдмонтон остаются глубокими и сильными командами, а фаворита определить довольно сложно. Попробуем оценить различные факторы.

Когда Кубок Стэнли уже вернется в Канаду. И фактор Макдэвида

Канадские клубы не могут завоевать Кубок Стэнли с 1993 года. Понятно, что их значительно меньше, чем американских, но перерыв явно затянулся. В прошлом сезоне Эдмонтон был близок, однако в седьмом матче Флорида остановила канадскую мечту. Важным фактором будет игра Коннора Макдэвида. Возможно, сейчас капитан Ойлерз играет не так ярко, как в прошлом плей-офф, но все равно вместе с Леоном Драйзайтлем остается лучшим бомбардиром.

Год назад форвард получил звание MVP, однако по итогам поражения отказался выйти на лед и принять награду. Учитывая возраста Макдэвида, у него еще достаточно времени для завоевания Кубка Стэнли, но откладывать не стоит. Ни игроку, ни клубу. Контракт Коннора истекает летом 2026 года, и Ойлерз чрезвычайно важно воспользоваться текущем окном возможности взять Кубок Стэнли.

Хотят повторить

Флорида после чемпионского сезона не только не стала слабее, но и усилила состав и переподписала всех ключевых хоккеистов. Команда спокойно прошла регулярный сезон и, как мы видели, без особых проблем снова вышла в финал. Сложно назвать какие-то недостатки Пантер, которые могли бы им помешать снова стать лучшей командой НХЛ.

Большим преимуществом является сбалансированные звенья, которые несут опасность соперникам. Никто из хоккеистов Флориды не входит в топ по количеству набранных очков в этом плей-офф, однако сразу 10 игроков набрали 11+ очков. Барков, Беннетт, Райнхарт, Ткачак и Верхаге формируют крайне опасные ведущие тройки, и Эдмонтону здесь будет даже сложнее, чем с атакой Далласа.

Стандартно позитивно все у команды с вратарем и игрой в обороне, а также спецбригадами меньшинства, которые лучшие в плей-офф.

У Эдмонтона как раз с этим проблемы – 14-е бригады меньшинства.

Не только Макдэвид и Драйзайтль

Привычно, что главную опасность Эдмонтона создают Макдэвид и Драйзайтль, но в текущем плей-офф раскрылся Райан Ньюджент-Хопкинс. Игрок, несмотря на статус хоккеиста, выбранного под первым номером драфта, постоянно находится в тени более сильных нападающих. Ньюджент-Хопкинс весной стал важным фактором для Ойлерз и должен помочь в противостоянии с очень глубокой атакой противника.

В плей-офф у Райана 5 шайб и 13 ассистов.

Ойлерз нужны дополнительные очки из-за отсутствия Зака Хаймана. Форвард, который в прошлом плей-офф забросил 16 шайб, получил повреждение и выбыл до конца сезона.

Битва вратарей

Если Сергей Бобровский проводит плей-офф на привычном уровне, то Эдмонтон точно рад, что Стюарт Скиннер демонстрирует топ-игру как раз в решающих матчах. Особенно это было видно в серии с Далласом, когда в последних четырех встречах Скиннер пропустил лишь пять шайб, остановив грозную атаку Звезд во главе с Рантаненом.

Болельщикам Эдмонтона нужно надеяться, что Скиннер сохранит такой уровень и на финал, ведь без этого даже Макдэвид и Драйзайтль вряд ли вытянут для Нефтяников эту серию.

Фактор ветеранов

Интересно, что в обеих командах есть форварды-ветераны, для которых это может быть последний финал. Флорида перед плей-офф выменяла у Бостона легенду клуба Брэда Маршана, который не только помогает набирать очки (14 пунктов в 17 матчах), но и заряжает команду на льду и вне его. Всем известна грубая и даже хамская манера поведения Маршана, способного вывести из себя любого соперника.

В текущем плей-офф Брэд уже собрал 46 штрафных минут и останавливаться не собирается. Для Маршана это будет четвертый финал Кубка Стэнли в карьере – в коллекции игрока один трофей с Бостоном в 2011.

У Эдмонтона есть свой ветеран, но с другими игровыми характеристиками. 40-летний Кори Перри сыграет свой пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет. Невероятный показатель и умение выбирать себе команды. Правда, четыре последних финала он проиграл, но все же может быть спокойным, так как завоевал Кубок Стэнли еще с Анахаймом.

В текущем плей-офф Перри действует крайне полезно – 3+10 в 14 матчах и заканчивать карьеру пока не планирует.

sport.ua