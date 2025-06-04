Защитник сборной Франции: Дембеле заслуживает Золотой мяч

Защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраима Конате высказал свое мнение о претендентах на "Золотой мяч".

Несмотря на многочисленные разговоры о Ламине Ямале и Килиане Мбаппе, Конате считает, что именно Усман Дембеле в этом году является наиболее достойным этой престижной награды.

"Много говорили о Ламине Ямале, о Килиане Мбаппе… Но, честно говоря, по моему мнению, Дембеле заслуживает "Золотой мяч". Усман провел исключительный сезон. Мне не хватает слов. Никто не ожидал, что все будет так", – сказал игрок.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Дембеле провел 49 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 15 ассистов.

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