Боттас: Сотрудничество с Cadillac я считаю очень интересным

Валттери Боттас стал героем свежего выпуска подкаста Beyond the Grid официального сайта чемпионата и рассказал о своих настроениях в этом году, когда он сотрудничает с Mercedes в качестве резервного гонщика, а также о теоретически возможных вариантах продолжения карьеры, в том числе о Cadillac F1.

«В юности, когда я только дебютировал в Формуле 1, я был очень стеснительным, очень скованным и был почти что роботом, который пилотировал машину, – признался финн. – Я старался скрывать эмоции, не позволял себе быть таким, какой я есть на самом деле, понимаете?

Но за эти 12 или сколько там лет я стал намного взрослее, хотя полагаю, что те черты характера, которые проявляются сейчас, были мне свойственны всегда. Таким я был и раньше, если вспомнить, например, как я себя вёл в компании близких друзей. Но, конечно, по мере приобретения жизненного опыта начинаешь смотреть на всё по-другому и видишь картину во всей её полноте.

Сейчас, как мне кажется, я намного лучше понимаю жизнь, чем даже пять лет назад. В том числе я считаю, что очень важно не относиться к себе слишком серьёзно. Я бы сказал, что я стал лучше и как профессиональный гонщик.

И вообще меня всё устраивает: и то, какой я, и как я выгляжу, и как пилотирую! (смеётся) Хотя если говорить о гонках, их мне сейчас, безусловно, не хватает. Я стал резервным гонщиком не потому, что это был мой личный выбор.

Как только я понял, что в этом году не буду выступать в гонках, я сразу почувствовал, что ещё не всё сделал в Формуле 1, я на многое способен, и гонки остаются для меня на первом месте. И сейчас, когда я наблюдаю за всем со стороны, эти переживания становятся только сильнее. Гонок мне по-настоящему не хватает.

Я рассматривал различные варианты на этот год, но решил, что будет правильнее, если я останусь в паддоке, продолжу работать с одной из лучших команд Формулы 1, и это позволит мне быть в курсе всего, что происходит в чемпионате в 2025 году, в том числе в техническом плане. Ведь развитие в нашем спорте никогда не останавливается, оно продолжается постоянно.

Я также хотел сотрудничать с командой, которая даст мне доступ к определённой информации, связанной с подготовкой к 2026 году, а также позволит участвовать в тестах. Поэтому я избрал именно такой путь и надеюсь, что смогу сохранить хорошую форму с прицелом на следующий сезон.

В том числе ряд тестов запланирован и на летний период, и я рассчитываю, что это, а также работа на симуляторе, позволит мне оставаться на хорошем уровне. В Mercedes от меня ничего не скрывают, ничего не прячут, когда я приезжаю на базу команды в Брэкли, а когда я задаю вопросы, то получаю на них ответы.

Тото Вольфф давно меня знает и понимает, что я хочу вернуться в гонки. Думаю, он тоже хотел бы видеть меня за рулём машины на стартовом поле».

Когда Боттаса спросили, какие варианты для продолжения карьеры он рассматривает хотя бы теоретически, он ответил так:

«Не вижу причин, из-за которых в Mercedes могли бы решить изменить свой нынешний состав, хотя если я был бы руководителем команды, я бы, конечно, пригласил Валттери Боттаса! (смеётся)

Если говорить о Red Bull, то я не знаю, рассматривают ли они кандидатуры гонщиков, которые не участвовали в их молодёжной программе. Там у них немало своих пилотов, а также есть команда Racing Bulls. Но похоже, что пилотировать их машину непросто, хотя, конечно, Макс справляется с этой задачей. Но фактически он почти выходит за пределы возможности этой машины, и любой гонщик, который становится его напарником, на его фоне выглядит плоховато.

Не знаю, но мне просто стало интересно: может быть, чтобы найти подход к такой машине, нужен опытный профессионал? (смеётся) Но это лишь мои собственные предположения, хотя думаю, в Red Bull знают, что я очень хочу вернуться в гонки, и знают, что у меня нет контракта на следующий год. Впрочем, их взгляды на этот вопрос мне не известны.

По поводу сотрудничества в 2025 году у меня с ними разговора, можно сказать, не было. Эта тема была быстро закрыта, потому что в организации Red Bull есть один человек, у которого по какой-то причине далеко не лучшее ко мне отношение. Но такова жизнь…

С Alpine лично у меня контактов не было, но у меня есть команда менеджеров, которые постоянно следят за всем, что происходит. Со следующего года у этой команды будут силовые установки Mercedes, и в этом году они уже один раз сменили гонщика, так что посмотрим, как события будут развиваться дальше. В их ситуации опытный профессионал им тоже не помешает, а вообще в Формуле 1 слишком много политики.

У меня нет десятков миллионов, чтобы платить за место в команде, хотя есть личные деловые партнёры, которые теоретически могли бы присоединиться к такому проекту. Впрочем, поживём – увидим. Никогда не знаешь заранее, какие возможности могут открыться».

Одна из таких возможностей – опять же, теоретически – связана с заводским проектом Cadillac, и сейчас будущая команда полным ходом готовится готовится к дебюту в чемпионате мира, запланированному на следующий год. С одной стороны, имя Боттаса есть в их списке кандидатов, с другой, они не спешат определяться с составом.

«Не думаю, что они сильно торопятся, – прокомментировал Валттери. – У них сейчас очень много работы, связанной с созданием машины. Если говорить о сроках, то я лишь знаю, к какому времени мне бы хотелось определиться с планами на следующий год – я бы предпочёл, чтобы это произошло примерно в августе.

В общем, в их списке немало гонщиков, но могу предположить, что мой опыт может им пригодиться. И мне кажется, что это очень интересный проект, у авторов которого, возможно, несколько иной взгляд на Формулу 1.

Если бы я стал гонщиком этой команды, то сотрудничество с ней представляется мне очень интересным, ведь это возможность всё начать с нуля и во многом влиять на определённые моменты, в том числе на направление развития. И если проект станет успешным, то это всех очень мотивирует».

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