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Бокс

Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века

Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века

ESPN

Известный американский портал ESPN опубликовал рейтинг лучших спортсменов XXI века.

Первое место в рейтинге занял легендарный американский пловец Майкл Фелпс, который является 23-кратным олимпийским чемпионом. Вторую позицию в списке заняла теннисистка Серена Уильямс, а восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси занял третью строчку.

В топ-5 также вошел баскетболист Леброн Джеймс и экс-звезда американского футбола Том Брэди. Португальский футболист Криштиану Роналду разместился на 13-й строчке рейтинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных футболистов за всю историю.

Топ-25 лучших спортсменов XXI века

  1. Майкл Фелпс, плавание;
  2. Серена Уильямс, теннис;
  3. Лионель Месси, футбол;
  4. Леброн Джеймс, баскетбол;
  5. Том Брэди, американский футбол;
  6. Роджер Федерер, теннис;
  7. Симона Байлс, гимнастика;
  8. Тайгер Вудс, гольф;
  9. Усэйн Болт, легкая атлетика;
  10. Кобе Брайант, баскетбол;
  11. Новак Джокович, теннис;
  12. Рафаэль Надаль, теннис;
  13. Криштиану Роналду, футбол;
  14. Стефен Карри, баскетбол;
  15. Кэтлин Ледеки, плавание;
  16. Тим Данкан, баскетбол;
  17. Шакил О′Нил, баскетбол;
  18. Патрик Махоумс, американский футбол;
  19. Льюис Хэмилтон, автогонки;
  20. Аарон Дональд, американский футбол;
  21. Дайана Таурази, баскетбол;
  22. Сидни Кросби, хоккей;
  23. Кевин Гарнетт, баскетбол;
  24. Альберт Пухолс, бейсбол;
  25. Флойд Мейвезер, бокс.

sport.ua

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