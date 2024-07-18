ESPN

Известный американский портал ESPN опубликовал рейтинг лучших спортсменов XXI века.

Первое место в рейтинге занял легендарный американский пловец Майкл Фелпс, который является 23-кратным олимпийским чемпионом. Вторую позицию в списке заняла теннисистка Серена Уильямс, а восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси занял третью строчку.

В топ-5 также вошел баскетболист Леброн Джеймс и экс-звезда американского футбола Том Брэди. Португальский футболист Криштиану Роналду разместился на 13-й строчке рейтинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных футболистов за всю историю.

Топ-25 лучших спортсменов XXI века

Майкл Фелпс, плавание; Серена Уильямс, теннис; Лионель Месси, футбол; Леброн Джеймс, баскетбол; Том Брэди, американский футбол; Роджер Федерер, теннис; Симона Байлс, гимнастика; Тайгер Вудс, гольф; Усэйн Болт, легкая атлетика; Кобе Брайант, баскетбол; Новак Джокович, теннис; Рафаэль Надаль, теннис; Криштиану Роналду, футбол; Стефен Карри, баскетбол; Кэтлин Ледеки, плавание; Тим Данкан, баскетбол; Шакил О′Нил, баскетбол; Патрик Махоумс, американский футбол; Льюис Хэмилтон, автогонки; Аарон Дональд, американский футбол; Дайана Таурази, баскетбол; Сидни Кросби, хоккей; Кевин Гарнетт, баскетбол; Альберт Пухолс, бейсбол; Флойд Мейвезер, бокс.

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