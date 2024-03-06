Цунода: Я был в ярости, когда узнал об обмене позициями

На заключительных кругах Гран При Бахрейна Юки Цунода активно спорил с командой, которая просила его пропустить вперёд Даниэля Риккардо, а после финиша едва не столкнулся с напарником. В среду в Джидде на пресс-конференции FIA японский гонщик RB признал, что в тот момент поддался эмоциям и потерял самообладание, но заверил, что такое поведение осталось в прошлом.

Юки Цунода: «Мы обсудили произошедшее вместе с командой после гонки. Теперь мы едины и на одной волне – мы понимаем друг друга.

В гонке мы с Даниэлем были на разных стратегиях, и у него оказались более свежие шины. Я боролся с Кевином Магнуссеном, а он ехал по пустой трассе, поэтому его темп был выше. Думаю, команда решила, что из-за более высокого темпа у него больше шансов обогнать Кевина, поэтому они попросили меня поменяться позициями.

В тот момент я был в ярости. Меня захлёстывали эмоции, но через круг или полтора я всё же его пропустил. Команда считала, что у него больше шансов, и я уважаю их решение.

Перед тем, как сесть в кокпит, я постоянно напоминаю себе, что не нужно нажимать в подобные моменты кнопку радиообмена и допускать такое поведение. Вероятно, людям нравится слушать мои переговоры, но я не такой крикливый, как может показаться из телетрансляций.

Я прилагаю максимум усилий, чтобы стать лучше, и вы увидите это на трассе в будущих гонках».

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