Марио Изола: Деградация и износ оказались низкими

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги Гран При Лас-Вегаса, победу в котором завоевал Джордж Расселл, и поздравил Макса Ферстаппена с четвёртым титулом чемпиона мира.

Марио Изола: «Прежде всего мы поздравляем Макса Ферстаппена с четвёртым титулом – невероятное достижение для молодого человека, которому только недавно исполнилось 27 лет. Наши поздравления и Red Bull – это уже восьмой раз, когда их гонщик становится чемпионом мира.

В начале сезона казалось, что всё пройдёт по прошлогоднему сценарию, но Максу пришлось тяжело. Он упорно боролся в каждой гонке, не имея в своём распоряжении лучшей машины, и доказал, что является выдающимся чемпионом.

Мы должны поздравить Формулу 1, которая провела потрясающий уик-энд в Лас-Вегасе. Отличное шоу на трассе, которое увидели более 300 тысяч зрителей за уик-энд на трибунах, и миллионы, следившие за ходом событий по телевидению и онлайн.

Если говорить о шинах, то Гран При был неоднозначным, начиная с выбора стратегии. Перед гонкой мы считали один пит-стоп очевидно самым быстрым вариантом, но большинство гонщиков останавливались дважды, если не учитывать Ландо Норриса, который провёл пит-стоп на последних кругах, чтобы показать лучший круг, и Эстебана Окона, решившего не рисковать в конце.

Исходя из первоначального анализа данных, стратегия двух пит-стопов была обусловлена тем фактом, что несколько гонщиков слишком сильно атаковали на первых кругах после старта, не заботясь о контроле износа резины. В результате у них началось более серьёзное гранулирование, чем ожидалось, и им пришлось раньше запланированного провести первый пит-стоп. Это вызвало цепную реакцию, которая постепенно подтолкнула остальных перейти на стратегию двух пит-стопов, тем более, что гонщики знали, что в их распоряжении два комплекта Hard, которые, без сомнений, были самыми подходящими для гонки.

В среднем деградация и износ составов Medium и Hard оказались низкими. Конечно, у некоторых гонщиков деградация была выше, чем у остальных, особенно на составе С4, но один пит-стоп был возможен, если бы они внимательнее следили за состоянием шин.

В результате мы увидели богатую на события гонку с большим числом обгонов и борьбой колесо в колесо, что здорово для болельщиков этого замечательного спорта».

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