Майк Крак: В Катаре нам помогли несколько факторов

На предпоследнем этапе сезона Фернандо Алонсо удалось занять 7-е место, и хотя результат ярким не назовёшь, тем не менее, для Aston Martin он очень важен. Достаточно вспомнить, что это был первый финиш гонщика британской команды в призовой десятке с сентябрьского Гран При Сингапура.

Заработать очки в Катаре Aston Martin удалось благодаря тому, что Алонсо неплохо провёл квалификацию, а в воскресной гонке команда очень чётко действовала в плане тактики, в том числе эффективно импровизировала, о чём мы уже рассказывали.

«Решения в таких ситуациях надо принимать очень быстро, – вспоминал после финиша Гран При Катара Майк Крак, руководитель Aston Martin, в интервью испанской газете AS. – Я удивился, что другие команды не стали так действовать, и от этого мы ещё больше выиграли. Хотя всем было понятно, что после второго появления на трассе автомобиля безопасности прогревать шины будет трудно.

Нам ещё предстоит всё проанализировать, может быть, на отрезке в 19 кругов жёсткие шины и могли обеспечить какое-то преимущество, но прогревать перед рестартом резину Medium было явно намного проще.

В Катаре нам помогли несколько факторов. У трассы очень органичная конфигурация, а погодные условия были более прохладными, чем мы ожидали. Мы этим воспользовались, и результат нас очень устроил, ведь мы не ожидали, что будем настолько конкурентоспособны.

Правда, в ходе радиообмена с Фернандо мы слышали, что он был несколько расстроен, поскольку не мог более агрессивно атаковать на рестартах. С этим придётся разбираться, но максимальная скорость и ускорение – не одно и то же.

Вероятно, ведущие колёса машины не обеспечивали достаточно хорошее сцепление с трассой при разгонах, а гонщик в первую очередь чувствует именно это. Кроме того, гонщики всегда склонны думать, что соперники используют какие-то иные режимы работы двигателей».

На тренировках в Абу-Даби команда уже будет заниматься подготовкой к 2025 году, и эта работа продолжится на тестах во вторник после гонки. Машины команды на них будут пилотировать молодые гонщики Фелипе Другович и Джек Кроуфорд – Алонсо и Лэнс Стролл уже будут освобождены от этой обязанности.

«Полагаю, на тренировках мы вновь установим на AMR24 аэродинамические датчики, а потом продолжим эту работу на тестах, – добавил Крак. – Мы попытаемся прежде всего разобраться в ряде очень сложных вопросов, связанных с поведением машины, с характеристиками и структурой воздушного потока. В будущем вся эта информация нам очень пригодится.

Мы знаем, чего именно хотим добиться в процессе работы с шасси, нам предстоит решить целый ряд задач. Кроме того, мы должны реорганизовать команду, чтобы быть полностью готовыми к приходу новых специалистов, но пока мы должны рассчитывать только на те кадры, которыми располагаем сейчас».

Разумеется, говоря о «новых специалистах» Майк Крак прежде всего имеет в виду Эдриана Ньюи, который приступит к работе в Aston Martin в мае 2025 года, и Энрико Кардиле – у итальянского инженера, ранее работавшего в Ferrari, отменная репутация, и он займёт пост технического директора команды в начале января.

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