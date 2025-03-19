Победитель квалификации к спринту получит приз Pirelli

В Pirelli рассказали об особенностях предстоящего этапа и специальном кубке шинников для победителя квалификации к спринту…

18-й Гран При Китая, второй этап сезона, станет особым вызовом для команд и шинников. Прошлым летом на трассе и на пит-лейн был уложен новый асфальт. Он использовался лишь несколько раз и должен быть более гладким, чем раньше, а поскольку для китайской трассы это первое гоночное событие года, можно ожидать, что состояние трассы по ходу уик-энда будет быстро улучшаться.

Выбор составов остался таким же, как год назад: C2 в роли Hard, C3 – Medium и C4 – Soft. Два последних состава использовались в Мельбурне в прошлый уик-энд, а с первым команды работали на зимних тестах в Бахрейне. Следует помнить, что составы отличаются от прошлогодних – C2 стал мягче и по характеристикам ближе к C3.

Важным фактором станет погода. Шанхай впервые примет Гран При в марте, когда средняя температура редко превышает 18 °C. Но прогноз обещает выше 20 °C в пятницу и 26 °C в субботу. Это значительно теплее, чем обычно в это время, в прошлом году похожие условия были в третью неделю апреля, когда проводилась гонка.

По сравнению со стандартным уик-эндом, распределение комплектов шин по ходу уик-энда со спринтом иное – каждый гонщик получит как обычно по два комплекта Hard, плюс дополнительный комплект Medium – четыре вместо трёх, но на два комплекта Soft меньше – шесть вместо восьми. В итоге – 12 комплектов вместо обычных 13-ти.

В прошлом году в Шанхае в спринте 19 гонщиков выбрали Medium и только Расселл поставил Soft, что помогло ему подняться с одиннадцатого места на старте на восьмое на финише.

В Китае дебютирует новый кубок для победителя квалификации к спринту с изображением специального логотипа в честь празднования 500-го Гран При Pirelli в этом году – оно пройдёт на голландском этапе.

По окончании всех шести квалификаций к спринту в этом году трофей будет персонализирован серебряной табличкой с инициалами обладателя поула, которые используются для идентификации гонщиков на экранах хронометража.

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