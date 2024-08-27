Ваулз: Возможности исправить положение ещё остаются

Алекс Элбон после субботней дисквалификации стартовал в Зандфорте из последнего ряда, но финишировал 14-м, следовательно, машина позволяла отыгрывать позиции, хотя обгонять на голландской трассе очень непросто. Поэтому Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, подводя итоги трудного уик-энда, всё-таки назвали их позитивными.

Джеймс Ваулз: «Мы увидели, что в условиях острого соперничества мы смогли уверенно выступить, и это позитивный момент. Разумеется, у нас были проблемы из-за собственной ошибки, когда выяснилось, что ширина днища машины не соответствует техническому регламенту.

Но чтобы это исправить, достаточно было всего несколько секунд поработать наждачной бумагой в одной конкретной области днища. Однако в этих обстоятельствах гонку пришлось начинать из последних рядов, причём на трассе, где тяжело обгонять.

В теории единственным способом как-то пробиваться вперёд была тактика единственного пит-стопа, хотя можно был предвидеть, что добраться до призовой десятки вряд ли получится. Тогда мы попытались преодолеть дистанцию с двумя пит-стопами, надеясь, что это даст возможность оказаться на трассе, свободной от трафика. Но в конечном итоге и этого оказалось недостаточно.

Всё закончилось тем, что очки достались нашим непосредственным соперникам, а мы не смогли ничего этому противопоставить, поскольку по ходу гонки не было ни автомобилей безопасности, ни режима виртуального сейфти-кара, ведь только тогда что-то могло измениться.

До конца сезона остаётся девять гонок, и я уверен, что наша машина способна на неплохой темп, причём этот темп будет только повышаться. Подняться на более высокие позиции в Кубке конструкторов – очень сложная задача, но мы не собираемся сдаваться и продолжим бороться до последнего круга финальной гонки в Абу-Даби. Возможности исправить положение ещё остаются.

Если говорить о прошедшем Гран При Нидерландов, то наши гонщики не допустили ошибок, мы соперничали на трассе с теми, с кем реально могли бороться, и Алекс финишировал впереди Эстебана Окона как раз за счёт тактики двух пит-стопов, тогда как гонщик Alpine ограничился одним визитом в боксы.

Впереди Монца – трасса, на которой в прошлом нам удавалось выступать неплохо, и там у нас будет масса возможностей побороться за очки».

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