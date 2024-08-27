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Футбол

Бекхэм: Я буду вечно благодарен Эрикссону за то, что он сделал меня капитаном сборной

Реакция Дэвида на уход из жизни бывшего наставника

Бекхэм: Я буду вечно благодарен Эрикссону за то, что он сделал меня капитаном сборной

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

    • Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм отдал дань уважения бывшему главному тренеру сборной Англии Свену-Йорану Эрикссону, который скончался в возрасте 76 лет.

    "Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был тем человеком, которым был всегда: страстным, заботливым, спокойным и настоящим джентльменом.

    Я буду вечно благодарен за то, что ты сделал меня своим капитаном", – сказал Бекхэм.

    За пять лет своей работы в сборной Англии с 2001 по 2006 год Эрикссон вывел "трех львов" в четвертьфиналы на трех крупных турнирах.

    В течение своей клубной карьеры Эрикссон выиграл 18 трофеев.

    www.ua-football.com

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