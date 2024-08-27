«Мне дома хорошо». Усик высказался о возможной поездке в Курск

Instagram. Александр Усик с военным

Известный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик высказался относительно возможной поездки в Курск к военнослужащим Вооруженных сил Украины.

– Знаю, что военные хотели бы, чтобы ты где-то постоянно был с ними. А если в Курск пригласят?

– Надо будет ехать, если пригласят. Мы подумаем об этом. Мне дома хорошо, нам на своей территории очень хорошо. Нам чужого не надо.

– Только показать, что можем?

– Да, чтобы обменять свои территории обратно.

Ранее Александр Усик объяснил, почему до сих пор посещает церковь московского патриархата в Украине.

sport.ua