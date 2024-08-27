«Немножко такой дурак». Усик оценил готовность Фьюри к реваншу

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик оценил готовность британца Тайсона Фьюри к реваншу:

«Он – невероятный оппонент. Поединок был очень нелегкий, но мы видим только поединок, мы не видим всего айсберга подготовки, 9 месяцев. Пропустил все праздники, все дни рождения детей, рождение Марии пропустил, был в лагере, тренировался. Победа есть, и слава Богу. То, как было трудно, это уже в прошлом, то, как сейчас – это сегодня и сейчас, то, что будет – то будет. Это невероятно.

Я не сравниваю его с другими соперниками, они все разные, с личным подходом. То, что Тайсон Фьюри ведет себя как он ведет, и люди в основном думают: «Ну, немножко наглец, немножко такой дурак». Но он так делает, чтобы люди так считали. И люди так думают. Я так не думаю. Я знаю, что у него все нормально с физическими кондициями, с силой, какую психологическую работу он делает, направленную на своего оппонента. Это очень умный супертяжеловес».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua