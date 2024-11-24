Обнародованы цены на PPV-трансляции мегареванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Официальным транслятором боя будет стриминговая платформа DAZN. В Великобритании стоимость просмотра поединка составит 24,99 фунта стерлингов, а в США – 39,95 доллара.

Для жителей Украины DAZN установил ценник 824 гривны. Вероятно, что бой покажет и MEGOGO, но пока официальной информации нет.

sport.ua