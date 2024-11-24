АПЛ. Ипсвич – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Дебют Аморима

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В первом матче во главе "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим играет вничью с "Ипсвичем". Специалист сразу начал использовать схему 3-4-2-1, которую мы видели у "Спортинга".

Начало матча получилось потрясающим – гол Рашворда на 2-й минуте. Однако далее "трактористы" дали достойный бой, что вылилось в забитый мяч Хатчинсона. Словом, закономерная ничья.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ипсвич" – "Манчестер Юнайтед“ 1:1

Голы: Хатчинсон (43) – Рашфорд (2)

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