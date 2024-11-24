Davis Cup Finals. Италия стала трёхкратным победителем соревнований

Сборная Италии второй год подряд выиграла титул в командном турнире



Финал • Малага, Испания • 19-24 ноября • хард (зал)

ИТАЛИЯ 2-0 НИДЕРЛАНДЫ

Маттео Берреттини – Ботик ван де Зандсхулп 6:4, 6:2

Янник Синнер – Таллон Грикспор 7:6(2), 6:2

Маттео Берреттини пятый раз подряд победил Ботика ван де Зандсхулпа, в том числе третий раз в этом году. В сентябре теннисисты встречались в рамках противостояния сборных на групповом этапе Финала Кубка Дэвиса и первом круге турнира ATP 250 в Токио. Берреттини выиграл пять из пяти одиночных матчей в командном турнире в этом сезоне.

Янник Синнер завершил свой сезон 14-матчевой победной серией. В этом году итальянец четвёртый раз подряд обыграл Таллона Грикспора. Сегодняшняя победа стала для Синнера 12-й в 13 сыгранных одиночных матчах за сборную.

Сборная Италии второй сезон подряд победила в командном турнире. Отметим, что в последний раз защитить титул Кубка Дэвиса удавалось представителям Чехии в 2012 и 2013 годах.

Италия стала пятой страной, которой удалось выиграть в один сезон Кубок Дэвиса и женский Кубок Билли Джин Кинг. Ранее такого успеха добивались США (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990), Австралия (1964, 1965, 1973), Чехия (2012) и россия (2021).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua