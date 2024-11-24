Хельмут Марко: В Кубке конструкторов у нас нет шансов

В Лас-Вегасе Макс Ферстаппен четвёртый год подряд досрочно завоевал титул в личном зачёте, но консультант Red Bull Хельмут Марко признал – в Кубке конструкторов из-за неудач Серхио Переса у команды нет шансов.

Хельмут Марко: «В команде должно быть два гонщика, способных зарабатывать очки. Сейчас Макс опережает Серхио более, чем на 200 очков – это недопустимо.

В Вегасе у нас была отдельная цель – завоевать чемпионский титул с Ферстаппеном, но наши сотрудники разочарованы, ведь их бонусы по итогам сезона зависят от позиции команды в Кубке конструкторов. И в этом году у нас нет шансов его завоевать».

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