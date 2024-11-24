«У Александра сейчас спад, но...» Колдуэлл назвал победителя Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный тренер по боксу Дэйв Колдуэлл поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я не знаю, что осталось от этих боксеров. Не думаю, что от Фьюри много осталось. А Усик… после того, как он перешел в супертяжи, то пропустил очень много ударов от больших ребят. У него был тяжелый последний бой против Тайсона, ему было и очень трудно в реванше с Джошуа. Сколько сейчас Усику, 36, 37? В реванше все будет зависеть от того, сколько сил осталось у Усика. Если у него еще что-то осталось – то он снова победит. Это будет интригующий бой, что у Тайсона, что у Александра сейчас спад. Но все зависит от того, каким Усик выйдет на бой», – сказал Колдуэлл.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua