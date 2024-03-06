Индиан-Уэллс. Киченок и Остапенко сыграют в парном разряде

Украинско-латвийская пара выступит на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующие чемпионки: Крейчикова/Синякова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и Елена Остапенко в первом круге встретятся с итальянско-нимецким дуэтом Сара Эррани/Лаура Зигемунд.

Теннисистки четвёртый сезон подряд сыграют вместе на турнире в Индиан-Уэллс. Свой лучший результат они показали три года назад, когда смогли дойти до полуфинала.

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