“Худший опыт в моей жизни”. Ига Швёнтек – о проваленном тесте на допинг и своих переживаниях из-за возможного завершения карьеры



Польская теннисистка опубликовала обращение в социальных сетях после публикации заявления Международного агентства по теннисной добропорядочности (ITIA) о ее положительном допинг-тесте в августе.

По результатам расследования ITIA было признано, что во внесоревновательной допинг-пробе второй ракетки мира Иги Швёнтек было найдено на низком уровне запрещенное вещество (триметазидин), которым были загрязнены ее лекарства для регуляции сна (мелатонин).

“Мне наконец-то разрешено [рассказать]… И я сразу же хочу поделиться с вами тем, что стало худшим опытом в моей жизни”, – написала Швёнтек в комментарии к 7-минутному видео, в котором спортсменка сообщила больше деталей.

“За последние 2,5 месяца я прошла строгую процедуру [проверки] ITIA, которая подтвердила мою невиновность. Теперь все тщательно объяснено, и с чистого листа я могу вернуться к тому, что я люблю больше всего. Я знаю, что буду сильнее, чем когда-либо. Я оставляю вам длинное видео, и сейчас я просто чувствую облегчение от того, что все закончилось. Я хочу быть откровенной с вами, хотя знаю, что не сделала ничего плохого. Из уважения к моим фанатам и общественности, я делюсь всеми деталями этого самого длинного и самого трудного турнира в моей карьере. Самая большая моя надежда на то, что вы останетесь со мной”.

В видео теннисистка рассказала, что получила новость о положительном допинг-тесте 12 сентября.

“Это стало ударом. Я была шокирована. Я чувствовала сильную тревогу из-за всей этой ситуации. Сначала я вообще не могла понять, как это произошло, как это вообще было даже возможно и откуда это взялось. В итоге оказалось, что это был самый низкий уровень триметазидина в истории тестирования. Ни я, ни кто-либо из моей команды или людей, которые меня окружают, никогда не имел дело с этим веществом. Я вообще не знала о его существовании”.

Швёнтек отметила, что она сразу же сотрудничала с ITIA, а вся ее команда подключилась к поискам “ключевого фактора” – источника загрязнения.

“Столь низкий уровень концентрации вещества дал предположение, или же скорее однозначно указывал, что либо сама проба, либо добавки или лекарства, которые я принимала, были загрязнены”, – говорит спортсменка.

Ига объяснила, что принимала мелатонин в течение долгого времени из-за смены часовых поясов, путешествия и необходимости нормального сна (“без него я не могла заснуть”), а загрязненной при производстве оказалась та пачка (серия), которую она принимала перед турниром в Цинциннати, США.

“Для нас было шоком услышать это, но это также многое объясняло”, – сказала Швёнтек.

Из-за временной дисквалификации Ига пропустила турниры в Азии и не смогла не только защитить очки, но и потеряла первую строчку в рейтинге из-за правил WTA.

“Но это было не самое главное для меня. Прежде всего я хотела доказать свою невиновность, – говорит теннисистка, – Это было самое трудное, что случалось в моей жизни, но это также многому меня научило.

Выступление на Итоговом турнире WTA, а затем в Финале Кубка Билли Джин Кинг, который дал мне столько положительных эмоций и благодаря чему я снова наслаждалась игрой. Наверное, это останется со мной на всю жизнь. Вернуться к тренировкам после этой ситуации, которая почти разбила мне сердце, – потребовало большой силы. Было много слез и много бессонных ночей”.

“Худшее, что было, – это неопределенность. Я не знала, что произойдет с моей карьерой, чем это все закончится, будет ли мне разрешено вообще снова играть в теннис. И именно поэтому я так благодарна моей команде и семье, тем людям, которые вопреки всему поддерживали меня”.

“Я должна признаться откровенно, что эта ситуация больно по мне ударила. Всю жизнь я стремилась построить такую карьеру, которая стала бы примером для будущих поколений. Карьеру, которая бы всем показывала, что я была честной, которая бы воплощала все те ценности, которых должен придерживаться спортсмен высокого уровня. И у меня есть ощущение, что эта ситуация может подорвать тот имидж, который я строила годами.

Вот почему я надеюсь, что вы поймете, что произошло. Поймете, что я не имела никакого контроля и никак не могла предотвратить это досадное развитие событий. Я надеюсь, что вы останетесь со мной и будете дальше меня поддерживать, потому что я не уверена, смогу ли я найти силы, чтобы идти дальше и продолжать бороться, без моих болельщиков. Я боролась в самой тяжелой битве своей жизни. И сейчас я надеюсь, что вы останетесь со мной и продолжите за меня болеть”, – сказала Швёнтек в конце.

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