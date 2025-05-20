US Open ждет масштабная реконструкция: USTA вложит $800 млн в обновление стадиона Артура Эша и инфраструктуры турнира

Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о планах провести крупнейшую в истории турнира модернизацию инфраструктуры US Open. Общая стоимость проекта составит $800 миллионов. Завершение работ запланировано к Открытому чемпионату США 2027 года.



Ключевым элементом проекта станет полное обновление центрального корта турнира – стадиона Артура Эша. Реконструкция будет проходить в три этапа, при этом проведение турнира и доступ зрителей на арены не прервутся.

«Это невероятно важный момент для нашего турнира и тенниса в целом», – заявил президент USTA Брайан Вахали. «Мы запускаем крупнейшие инвестиции в истории US Open. Обновления стадиона Артура Эша и строительство современного центра для подготовки игроков обеспечат ведущему теннисному турниру мира высокий уровень на десятилетия вперёд».

Проект реконструкции предполагает:

• расширение зон для болельщиков на уровне лож и променада;

• новое просторное фойе с баром с видом на фонтан и Юнисперу;

• строительство нового центра подготовки игроков (Player Performance Center) стоимостью $250 млн, с крытыми и открытыми зонами восстановления и тренировок, раздевалками, лаунжами и двухуровневой парковкой.

Финансирование проекта осуществляется за счёт собственных средств USTA, без привлечения государственных инвестиций.

«Мы модернизируем все аспекты стадиона Артура Эша: от сидений и зон отдыха до точек продаж и VIP-гостеприимства», – добавил исполнительный директор USTA Лью Шерр. «А также создаём лучшие условия для почти 2800 спортсменов, которые приезжают на турнир ежегодно».

Согласно данным USTA, ежегодный экономический эффект от US Open для Нью-Йорка превышает $1,2 миллиарда — больше, чем от двух ведущих бейсбольных клубов города вместе взятых (Yankees и Mets).

Реконструкция в Нью-Йорке – часть глобального тренда в теннисной индустрии: в ближайшее время о масштабных обновлениях также сообщат турниры в Цинциннати, Мадриде и Уимблдоне.



btu.org.ua