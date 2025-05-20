После финиша гонки в Имоле чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв комментировал её итоги в эфире Sky Sport F1…

Жак Вильнёв: «McLaren демонстрирует свои слабые стороны. Они не показывают ту силу, которую из года в год демонстрирует Red Bull. Они словно боятся быть агрессивными в попытке выиграть чемпионский титул, боятся выступить против Пиастри, когда преимущество у Норриса. Это очень, очень странно.

Пиастри ошибся в первом повороте. Он словно уснул. Он не должен был выходить из поворота вторым, ему просто не хватило скорости. Норрис был быстрее. На рестарте в McLaren знали, что через несколько кругов Ландо обойдёт Оскара, но зачем его заставили терять три круга на этот обгон вместо того, чтобы пропустить его вперёд и дать возможность побороться с Ферстаппеном, ведь Макс претендует на чемпионство.

Приходится констатировать, что McLaren устраивают вторые и третьи места. Всё это немного расстраивает. Их машина способна уверенно обеспечить победный дубль».

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