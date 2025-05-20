Звезда бокса из Украины перенес операцию после досадного нокаута

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Биринчик

Звездный украинский боксер Денис Биринчик успешно перенес операцию на плече, сообщил его промоутер Эгис Климас.

Климас отметил, что Беринчик будет восстанавливаться минимум полгода и в это время не стоит ждать его на ринге. Промоутер сообщил, что Денис пока не рассматривает завершение карьеры – он точно еще вернется.

Последний бой Беринчик провел в феврале. Украинец потерял титул чемпиона мира в легком весе, проиграв нокаутом американцу Кейшону Дэвису.

Ранее чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис оценил уровень бывшего чемпиона мира украинца Дениса Беринчика.

sport.ua