Лидер Ливерпуля признался, был ли его гол в ворота Брайтона случайным

"Ливерпуль" проиграл "Брайтону" со счетом 2:3 в рамках 37-го тура АПЛ. Второй гол "красных" был на счету полузащитника Доминика Собослая, который после розыгрыша свободного удара оказался у края штрафной и нанес впечатляющий удар в угол ворот. В интервью после игры у него спросили, планировал ли он сыграть именно так.

"Нет, если честно, это была подача. Не буду врать! Но я рад, что забил и помог команде.

По игре, конечно, я не могу сказать, что мы очень грустные, но мы точно не приехали сюда проигрывать. Мы хотели победить. Думаю, мы показали в первые, наверное, 70 минут, что хотим проявить себя, взять три очка и забрать их домой. Но в итоге мы столкнулись с очень крепкой командой "Брайтона". Если честно, то они заслужили победу, потому что в конце работали больше нас, забили больше нас и казалось, что они хотели большего.

В это воскресенье мы отдадим все силы, потому что это будет последний домашний матч сезона, и я думаю, что болельщики и все заслуживают того, чтобы увидеть, как мы играем так, как мы действительно хотим это делать", – сказал Собослай.