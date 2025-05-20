Женева. Фучович стал первым соперником Джоковича, Попырин выиграл 100-й матч на турнирах ATP

Итоги первых двух игровых дней на соревнованиях АТР 250 в Швейцарии



Женева, Швейцария • 18-24 мая • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Кантен Алис (Франция) – Жауме Мунар (Испания) 4:6, 6:3, 7:6(5)

Кей Нишикори (Япония) – Лернер Тьен (США) 4:6, 6:4, 6:4

Себастьян Офнер (Австрия, Q) – Иван Гахов (-, Q) 6:1, 6:2

Нуно Боржеш (Португалия) – Алекс Микельсен (США, 7) 4:6, 6:3, 6:3

Алексей Попырин (Австралия, 5) – Николас Ярри (Чили) 6:4, 3:6, 7:5

Джейкоб Фернли (Великобритания) – Душан Лайович (Сербия, WC) 6:4, 6:1

Камерон Норри (Великобритания, Q) – Доминик Штрикер (Швейцария, WC) 7:6(2), 6:3

Маттео Арнальди (Италия, 8) – Уго Гастон (Франция) 6:7(6), 6:4, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) – Зизу Бергс (Бельгия) 6:2, 6:3

• Алексей Попырин сравнял счет в очном противостоянии с Николасом Ярри (2-2), второй раз обыграв его на грунте (в прошлом году был сильнее на Олимпиаде в Париже). 25-летний австралиец одержал 100-ю победу в матчах на турнирах АТР и во втором круге сыграет против британца Джейкоба Фернли.

• Экс-четвертая ракетка мира Кей Нишикори за два часа одолел 19-летнего Лернера Тьена. Японский теннисист выступает на этом турнире впервые с 2017 года, когда дошел до полуфинала. Во втором круге Нишикори сыграет против Карена Хачанова, которого победил в этом году в Гонконге (общий счет их противостояния 5-2 в пользу Нишикори).

• Чемпион турнира в Женеве 2018 года Мартон Фучович за 80 минут переиграл Зизу Бергса и стал первым соперником Новака Джоковича на этом турнире. Фучович, занимающий сейчас 134-е место в рейтинге АТР, проиграл Джоковичу все пять очных поединков, последний из которых состоялся в 2023 году на Ролан Гаррос.

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