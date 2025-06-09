Хорватия – Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

В матче 4-го тура квалификационной группы L в отборе на чемпионат мира 2026 года между собой сыграют сборные Хорватии и Чехии, которые встретятся в третий раз в официальных поединках. До сих пор ни одна из этих команд не побеждала в очных играх.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 9-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Хорватія – Чехія Смотреть трансляцию

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