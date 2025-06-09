Янник Синнер против Карлоса Алькараса в финале Ролан Гаррос: прогноз на матч от BTU Predict

Сегодня в Париже состоится финал мужского турнира Grand Slam, в котором сыграют итальянец Янник Синнер и Карлос Алькарас из Испании



Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Синнер продлит свою победную серию на “мэйджорах” или Алькарас защитит титул в Париже: анонс финала Ролан Гаррос

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Финал, который должен ознаменовать новую эру в теннисе. Хотя оба уже выигрывали турниры Grand Slam, это первый финал, в котором эти два теннисных «зверя» встретятся друг с другом. Карлос сейчас защищает свой титул, а Синнер находится на сверхзвуковом уровне.

Сможет ли итальянец изменить ситуацию или трофейная полка испанца пополнится вторым кубком грунтового мэйджора?

Как многими и ожидалось, что матч в Риме (не умаляя его важность) – был репетицией сегодняшнего финала между двумя лидерами тура.

Анонс к той встрече в большей степени оправдался в сыгранном матче и ожидания подтвердились.

Медленные условия дают Карлосу немного больше времени для реализации своего тактического плана, прежде всего, в попытке диктовать игру через форхенд (этот угол Янника был уязвимым и в матче против Джоковича), варьировать ритм и расшатывать соперника своими разнообразными ударами (со слайсами и мунболами на бэкхенде, которые бы снизили преимущество итальянца на этой диагонали или даже выиграть его с помощью изменений). Именно такой подход позволил ему сломать линейный темп Синнера в Риме и заставить итальянца играть с менее комфортных позиций.

Физическая готовность испанца еще один важный фактор. На длинной дистанции из пяти сетов он имеет больше ресурсов, особенно с учетом того, как он умеет сохранять энергию и играть ключевые очки с максимальной концентрацией. Синнера уже давно не проверяли в затяжном матче, а в них он имеет отрицательный баланс побед к поражениям.

Янник по игре сейчас выглядит убедительнее чем в Риме, двигается и реагирует лучше, что показал его матч с Джоковичем. Однако перед итальянцем стоит немало задач как заставить работать свои схемы и которым вероятно не хватало остроты и рискованности в углах и переводах по линии, хотя реализовать то очень трудно еще учитывая как прекрасно Карлос «покрывает» корт. Однако более агрессивная и риски для получения контроля кажутся необходимыми даже ценой некоторых ошибок, в первых их личных встречах это приносило успех.

Также для успеха Яннику необходимо улучшить эффективность подачи и процент первой. Равно как и игру на приеме прежде всего во 2 квадрате. Здесь итальянец точно поработал и внес коррективы во время турнира, которые позволили лучше и агрессивнее возвращать подачи.

В целом есть ожидания напряженного и более конкурентного матча от Янника по сравнению с римской встречей, но все же Алькарас должен сделать разницу в свою пользу, где в любом случае под грунт его игровой профиль подходит лучше.

Прогноз BTU Predict: Победа Алькараса за 2,01 по линии betking



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