Экс-десятая ракетка мира впервые после своей исторической победы на US Open-2021 сыграет в квалификации турнира WTA

56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану получила wild card в квалификацию турнира WTA 500 в Абу-Даби



Эмма Радукану запросила приглашение в отборочную сетку, после раннего поражения на турнире в Сингапуре на этой неделе, где она в первом круге уступила испанке Кристине Букше (7:5, 5:7, 5:7).

Для 22-летней Радукану это будет первое выступление в квалификации, после того, как в 2021 году она стала чемпионкой US Open, начав свое выступление в отборочной сетке. Британка тогда выиграла десять матчей подряд, не проиграв ни сета и стала первым “квалифаером”, кому удалось завоевать титул Grand Slam.

Отметим, что в последнее время, многие бывшие топ-теннисисты, критиковали Радукану за отказ играть квалификации турниров, когда ее рейтинг не позволял пройти напрямую в основную сетку. Наиболее заметным примером стало её отсутствие на турнирах WTA 1000 в Торонто и Цинциннати, из-за чего она почти месяц не играла перед US Open.

btu.org.ua