Джонни Херберт получил новую должность в Lola

На следующий день после того, как в FIA объявили об исключении Джонни Херберта из числа стюардов, компания Lola сделала заявление и назначении бывшего гонщика на пост главного посла бренда, где он сыграет ключевую роль в развитии бизнеса и корпоративных амбиций компании.

Вместе с Lola Херберт будет участвовать как в программе Формулы E, так и в будущих проектах. Среди них может быть возвращение в «24 часа Ле-Мана», где он победил в 1991 году в качестве пилота Mazda, а также переход в другие виды автоспорта, использующие альтернативное топливо.

Получить место в Lola Херберту помогла дружба с коммерческим директором компании Китом Смаутом, который знал его еще по выступлениям в Формуле 1 в 1990-х годах.

Джонни Херберт: «Я считаю возвращение Lola отличной новостью для автоспортивной индустрии, ведь этот бренд объединяет разные эпохи гонок. В своё время эта компания была настоящим университетом для инженеров, через который прошли многие.

Сегодня Lola вернулась в Формулу Е, приняв новый вызов. Этот чемпионат занимает важное место в автоспорте, сочетая зрелищные гонки с передовыми технологиями, которые меня всегда восхищали».

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