«Встретимся в марте». Экс-соперник Кличко вызвал на бой Уайлдера

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

53-летний американский боксер Шеннон Бриггс намерен возобновить профессиональную карьеру после длительного перерыва.

Бывший чемпион мира рассказал, что следующий поединок он проведет в марте и даже назвал соперника, с которым хотел бы встретиться на ринге:

«Я слышал, что Деонтей Уайлдер также собирается вернуться на ринг. Если мы проведем поединок в Алабаме, это будет невероятный бой. Встретимся в марте. Именно на эту дату я планирую свое возвращение. Я слышал, он собирается вернуться весной.

Кто-то решил, что я ушел на пенсию, но это неправда. Со мной просто никто не хотел драться, они все боялись выходить на ринг», – подытожил Бриггс.

Американский боксер провел последний поединок в 2016 году, когда нокаутировал в первом раунде малоизвестного аргентинца Эмилио Сарате. В 2010 Бриггс пытался отобрать титул чемпиона в поединке с Виталием Кличко, но потерпел разгромное поражение единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может провести бой с американцем Харпером.

sport.ua