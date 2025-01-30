Три автогола. Лилль – Фейеноорд 6:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилль" разгромил "Фейеноорд" в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов.
Три гола нидерландский коллектив забил в свои ворота: "дубль" из автоголов оформил Траунер, еще один мяч срезал Ганцко.
Таким образом, "Лилль" сенсационно с 7-го места напрямую проходит в 1/8 финала, а "Фейеноорд" ждут стыковые игры.
Лига чемпионов, групповой этап, 8 тур
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнев-д'Аск)
"Лилль" – "Фейеноорд" 6:1
Голы: Сахрауи (4), Траунер (АГ, 38, 76), Ганцко (АГ, 57), Дэвид (74), Кабелла (80) – Хименес (14)