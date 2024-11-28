В Катаре Валттери Боттас подтвердил переговоры с Cadillac, обсудив подписание контракта на сезон 2026 года, когда новая команда выйдет на старт.

Валттери Боттас: «Я говорил с ними, и не только я. Отличный бренд, крупная компания – это интересный вариант для меня и для Формулы 1. Появление новой команды увеличит мои шансы сесть за руль в 2026-м, что в конечном итоге и является целью. Но если нет, то есть много других интересных вещей в других сериях.

Мы продолжаем обсуждать с Mercedes перспективы контракта резервного пилота на следующий сезон, пока всё идёт хорошо, но некоторые детали ещё предстоит уточнить. Тото Вольфф знает, что получит от меня и как я могу помочь команде.

Но сейчас контракт с Mercedes не является для меня приоритетом. Это хороший, надёжный вариант, но нужно окончательно решить некоторые вопросы. Я просто хочу подождать ещё несколько дней, одну-две недели, возможно, закончить сезон, потом сесть и подумать. Я чувствую, что еще не закончил с этим спортом».

Источник