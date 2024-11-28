Перес: Есть причина, по которой продлили мой контракт

Серхио Перес настаивает, что продолжит выступать за Red Bull Racing в 2025 году несмотря на недавние заявления Кристиана Хорнера и Хельмута Марко о том, что решение о составе команды будет принято после Гран При Абу-Даби.

Когда на пресс-конференции FIA в Катаре Серхио спросили, уверен ли он на 100%, что выйдет на старт в следующем сезоне за рулём Red Bull Racing, мексиканский гонщик ответил: «Да, именно так. Представления людей, которые не в команде и не работают с нами на ежедневной основе, очень далеки от реальности.

Я не мог выжать из машины 100% её возможностей из-за сложностей, с которыми столкнулся в последние несколько месяцев. В этом и заключается главная проблема, и нужно пройти через этот период. Команда это понимает, и мы работаем изо всех сил, чтобы решить эти проблемы.

В распоряжении команды есть вся информация. И существует причина, по которой по ходу сезона со мной был продлён контракт. Команда точно знает, где мы находимся с точки зрения скорости, проблем и трудностей, с которыми столкнулись.

Мы – команда и точно знаем, какова ситуация внутри. Мы работаем изо всех сил, чтобы вернуться к лучшей форме и уйти от той, которую показываем в этом сезоне».

Источник