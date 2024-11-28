Мая. Овчаренко не смог выйти в свой дебютный четвертьфинал на “челленджере”

Александр Овчаренко проиграл во втором круге соревнований в Португалии



Мая, Португалия • 25 ноября – декабря • грунт (зал) • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александр Овчаренко (Украина, Q) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 3) 0:6, 5:7

Украинский теннисист во втором сете дважды сравнивал счёт, уступая 0:3 и 3:5, однако не смог перевести игру в решающий сет.

Овчаренко четвёртый раз выступил в основной сетке турнира серии ATP Challneger Tour. Стадия второго круга остаётся его лучшим результатом.

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Фото: ФТУ.

btu.org.ua