Футбольный клуб «Эшторил» почтил память Сенны

Португальский футбольный клуб «Эшторил» отпраздновал 40-ю годовщину первой победы Айртона Сенны выступлением в уникальной форме.

После перехода в Lotus в 1985-м Сенна завоевал свой первый в карьере поул на Гран При Португалии в Эшториле. На следующий день на залитой дождём трассе Сенна обогнал на круг всех, кроме занявшего второе место Микеле Альборето, и одержал свою первую победу в Формуле 1.

К сожалению, уникальная форма в цветах Бразилии и Lotus не помогла футбольной команде. Находящийся в середине турнирной таблицы «Эшторил» проиграл занимающей третье место «Браге» со счетом 0:2.

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