Определен боксер, который станет соперником победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, с кем будет драться победитель реванша между чемпионами мира украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Паркер точно получит свой шанс, ведь он обязательный претендент на бой. Он будет драться с тем, кто станет победителем. Это будет бой за все четыре титула супертяжелого веса. Это будет выигрышная ситуация для Джозефа», – сказал Уоррен.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua