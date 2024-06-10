«Это была одна из моих целей в этом году». Янник Синнер получил награду первой ракетки мира

Итальянский теннисист Янник Синнер получил награду первой ракетки мира

Сегодня 22-летний Янник Синнер впервые возглавил рейтинг АТР. Итальянец стал 29-м теннисистом, достигшим первого места с 1973 года, когда был впервые введен компьютерный рейтинг.

Этот сезон Янник Синнер начал на четвертой строчке мировой классификации. За первые пять месяцев года итальянец выиграл титулы на Australian Open и «Мастерсе» в Майами, а также дошел до полуфиналов на Ролан Гаррос и на турнирах ATP 1000 в Индиан-Уэллс и Монте-Карло.

«Это отличный результат нашей трудовой этики. Это была одна из моих целей для себя и своей команды в этом году. Самая важная цель — всегда совершенствоваться как игрок и как личность, окружая себя замечательными людьми. Думаю, я могу быть очень счастлив и доволен тем, что делаю я, а также моя команда. В последний период я играл в очень хороший теннис и очень рад, что нахожусь на этой позиции», — прокомментировал Янник Синнер свое достижение.

Янник Синнер стал шестым действующим теннисистом, побывавшим на первой строчке мирового рейтинга, после Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Энди Маррея, Даниила Медведева и Карлоса Алькараса.

За свою карьеру итальянский теннисист завоевал 13 титулов, семь из которых за последние 1,5 сезона.

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