Вольфф: Расселл мог бы избежать одной-двух ошибок

В Канаде Джордж Расселл принёс Mercedes первый подиум в сезоне, финишировав третьим. Руководитель команды Тото Вольфф доволен результатом, но отметил, что Расселл мог бы избежать некоторых ошибок.

Тото Вольфф: «В какой-то момент, когда Джордж на шинах Hard догонял лидера и показывал высокий темп, мы на секунду подумали, что победа может быть возможна, но, в конечном итоге, мы не должны жадничать.

С одной стороны, Джордж был великолепен, но с другой, одной или двух ошибок он мог бы избежать. Думаю, в том повороте у него не было шансов обогнать Оскара Пиастри. У него хорошие обгоны, поскольку он не боится рисковать и жёстко борется, но конкретно та попытка обгона была слишком амбициозной и стоила ему потери позиции. Правда, потом он отыгрался.

Думаю, второе место было возможно. Я не знаю, почему у Ландо Норриса упал темп, может у него возникли проблемы, но, с другой стороны, результат для Джорджа мог быть и другим.

Однако не имеет значения, что могло бы быть. Важно, что мы предоставили гонщикам быструю машину. По итогам уик-энда нужно думать позитивно, поскольку команда сделала реальный шаг вперёд, а направление развития машины верное».

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