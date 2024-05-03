Ферстаппен: Конечно, я бы предпочёл, чтобы Ньюи остался

Макс Ферстаппен прокомментировал новость о предстоящем уходе Эдриана Ньюи из Red Bull Racing, подчеркнув, что каждый вправе делать то, что считает нужным.

Макс Ферстаппен: «Конечно, я бы предпочёл, чтобы Эдриан остался, но в конечном итоге – и ему я это тоже сказал – вы должны делать то, что больше всего устраивает именно вас. Формулу 1 можно сравнить со своего рода бассейном с акулами, и тут очень важно самому заботиться о собственных интересах, самому принимать решения, думая о себе и своей семье.

Могу добавить, что я ни в чём его не виню – это абсолютно нормально, что он хочет уйти, чтобы заняться какими-то другими задачами или какими-то другими делами».

Когда действующего чемпиона мира спросили, задумался бы он об уходе из Red Bull Racing, если бы получил привлекательное в финансовом плане предложение от какой-либо из соперничающих команд, Ферстаппен ответил: «В конечном итоге для меня дело не в деньгах, ведь я вполне доволен тем, что у меня уже есть в этой команде. Конечно, это очень важный аспект, но самая быстрая машина и благоприятная рабочая среда – ещё важнее.

Всё это у нас есть, а мне нужно именно это, понимаете? Когда у вас есть такая машина, намного проще принимать правильные решения. И пока меня устраивает атмосфера, и пока наша машина остаётся самой быстрой, то для меня всё просто и понятно.

Вообще-то у нас работают очень хорошие специалисты, о которых, возможно, пресса говорит недостаточно много. Так что всё в порядке, они знают, что делают, знают, на что способны, и какой важный вклад они внесли в успехи команды и в создание этой машины. Поэтому мы просто продолжим работать».

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