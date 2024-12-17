Стелла: Дело не в количестве доработок, а в качестве

Регламент ограничивает время работы команд в аэродинамической трубе в зависимости от позиции в Кубке конструкторов. Чемпион может работать лишь 70% от базовой нормы, обладатель десятого места – 115%.

В McLaren выиграли Кубок конструкторов и столкнутся с ограничениями, но руководитель команды Андреа Стелла не видит в этом проблемы.

Андреа Стелла: «Прежде всего наша цель – победа, а уже потом можно обсуждать повышение эффективности работы в аэродинамической трубе и на компьютерах CFD. Здесь нет прямой зависимости. Если мы получим в три раза больше времени в аэродинамической трубе, это не значит, что машина станет в три раза эффективнее. В этом году мы видели, как некоторые команды готовили множество новинок, и откатывались назад. Дело не в количестве доработок, а в их качестве.

Теперь у нас собственная аэродинамическая труба. Это, большой шаг вперед, прежде всего с точки зрения логистики. Прежде мы использовали аэродинамическую трубу Toyota. Но чтобы разработать что-то в трубе Toyota, деталь нужно изготовить, отвезти, протестировать и привезти обратно. На это уходит несколько дней. Сейчас готовая деталь уже через два часа тестируется в трубе, что серьёзно повышает эффективность нашей работы.

Но высокой эффективностью мы обязаны не только новой аэродинамической трубе, а в целом нашему подходу к разработке аэродинамики, при котором всё новые и новые ограничения влияют не так уж серьёзно».

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