Возвращение Барселоны на Камп Ноу может затянуться до сентября 2025 года

Лапорта – о возвращении команды на Камп Ноу

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что возвращение команды на обновленный стадион "Камп Ноу" откладывается как минимум до марта 2025 года.

Причиной задержки стали масштабные реконструкционные работы и желание клуба обеспечить оптимальные условия для проведения домашних матчей. Впрочем, в клубе не исключают, что этот процесс может затянуться вплоть до сентября 2025 года.

Добавим, что УЕФА не позволяет командам менять стадион посреди этапа, а значит, если "Барселона" не вернется на "Камп Ноу" в марте, то клуб не сможет этого сделать до следующего сезона.

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