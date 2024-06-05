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Футбол

ТМ. Первое поражение с октября 2022 года. Ирландия – Венгрия 2:1. Обзор матча и видео голов

Зеленая армия прервала успешную серию соперника

ТМ. Первое поражение с октября 2022 года. Ирландия – Венгрия 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

    • Подопечные Росси неудачно начали подготовку к Евро, уступив на выезде в конце встречи.

    Это был вечер хозяев. Оба удара в створ оказались результативными, а вратарь Келлехер спас команду в пяти эпизодах. Из 12 выстрелов "триколоров" только один сменил цифры на табло.

    Венгрия потерпела последнее поражение еще в сентябре 2022-го, когда принимала Италию в Лиге наций (1:2). Свой следующий спарринг коллектив проведет в Дебрецене против Израиля 8 июня. "Ребята в зеленом" 11-го числа приедут к португальцам.

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    • Смотрите обзор контрольного матча Ирландия – Венгрия

    Дублин. Авива Стедиум

    Ирландия – Венгрия 2:1

    Голы: Ида, 36, Перротт, 90+2 – Ланг, 40

    www.ua-football.com

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