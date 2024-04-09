Днепр-1 расписал мировую с Зарей в «тревожном» матче 23 тура УПЛ

СК Днепр-1 сыграл вничью с луганской Зарей в матче 23 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 2:2. Первый тайм больше всего запомнился травмой Александра Пихаленко в начале встречи. А вот после перерыва игра стала богатой на моменты, и довольно быстро днепряне забили 2 мяча, оба из стандартов. ; матчи 23 тура УПЛ» src=»/wp-content/uploads/2024/04/8c87b7fe6aa5751b8e5181443ac224f7.jpg» alt=»Днепр-1 расписал мировую с Зарей в "тревожном">

Но Зоря ответила почти сразу — сначала воспользовалась ошибкой Евгения Волынца, а затем Игорь Горбач идеально замкнул прострел с левого фланга. матчи 23 тура УПЛ» src=»/wp-content/uploads/2024/04/1b237dd1e5e2417c380e0c2cf1c5e4e5.jpg» alt=»Днепр-1 расписал мировую с Зарей в "тревожном"> br />

Чемпионат Украины — УПЛ

23 тур, 9 апреля

><p СК Днепр-1 — Заря Луганск 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 — 48 Сваток, 2:0 — 52 Гуцуляк , 2:1 — 55 Кирюханцев, 2:2 — 62 Горбач

Днепр-1: Волынец, Адамюк, Сваток(к), Сарапий (Пасич 74), Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (Очеретько 6), Рубчинский, Леднев (Третьков 74), Гуцуляк. Танчик (Горбунов 63).

Заря: Сапугин, Боль, Батагов, Вантух, Бутко (к), Чурко (Дришлюк 90+2), Волошин (Горбач 46), Яцик, Кирюханцев (Слесарь 82), Башич, Антюх

Предупреждение: Бабенко 54', Адамюк 68' — Батагов 47', Кирюханцев 73'

Отметим, что после 74 минуты матч дважды прерывался из-за воздушной тревоги.

Благодаря ничейному результату Заря смогла вплотную приблизиться к 11-й Александрии, а Днепр-1 остается на 4 строчке, отставание от лидеров УПЛ растет.

Накануне киевское Динамо не смогло победить ЛНЗ, Полесье удержало победу над Минаем, а Кривбасс и Ворскла сыграли вничью.

Фото: УПЛ

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