«Last dance». Кличко рассказал, вернется ли он в профессиональный спорт

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Владимир Кличко заявил, что не рассматривает возвращение в профессиональный спорт на долгую дистанцию, но не исключает так называемый «Last dance».

«Я бы сказал, что возвращение в спорт, как в спорт, я уже там был 30 лет, и я не вижу возвращения в спорт. Что я вижу – хорошее ощущение от пребывания в хорошей форме. Что мне интересно, так это так называемый «Last dance», он может иметь смысл. Если вы меня спросите исключаю ли я такую возможность, то это будет неверно, ибо я еще могу. Но я не знаю, сколько это будет длится».

Ранее сообщалось, что Кличко прокомментировал возможность боя с Александром Усиком.

sport.ua