Гасли: В Баку у нас тоже ничего не получилось

Гонщики Alpine замкнули протокол гонки в Баку, уступив победителю круг…

Пьер Гасли (18-й): «Тяжелый день, неудачный для нашей команды. По ходу уик-энда нам не хватало скорости. Эта трасса оказалась для нас даже более сложной, чем на прошлых этапах, но даже с этой машиной мы не должны были финишировать так далеко от лидеров.

У нас есть некоторые идеи о том, в чем мы уступаем и что нужно улучшить, но в Баку тоже ничего не получилось, что стало тенденцией последних уик-эндов.

Сейчас я не чувствую себя в машине так хорошо, как в начале сезона. Уверен, мы сядем вместе, сосредоточимся на работе и сможем выступить лучше уже в следующей гонке».

Франко Колапинто (19-й): «Прежде всего, спасибо всей команде, которая усердно работала, чтобы подготовить машину к старту после вчерашней аварии. Это был большой труд, продемонстрировавший сплоченность команды в трудные моменты. Жаль, что мы не смогли вознаградить механиков хорошим результатом.

Мы знали, что для нас гонка будет сложной, так и оказалось. С нашей машиной нужно, чтобы всё шло идеально и нам повезло, а сегодня нам не повезло.

Я хорошо стартовал и в гонке сделал всё, что мог. После первого пит-стопа я боролся с Алексом Элбоном, машину развернуло, на чём я потерял время. После этого машина вела себя по-другому, возможно, получив небольшие повреждения. Нам нужно продолжать усердно работать в предстоящих гонках, используя все возможные шансы».

