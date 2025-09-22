Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис хотел бы увидеть бой между Александром Усиком и Эвандером Холифилдом.

«Усик и Холифилд обладают невероятными боксерскими навыками. Александр имеет невероятное качество – это его движение по рингу. У обоих отличная защита и хорошая работа ног. К тому же они поднялися из крузервейта.

Это был бы один из лучших поединков в истории бокса», – сказал Леннокс.

Ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри оценил силу удара украинского супертяжеловеса Александра Усика, назвав это слабым местом действующего абсолютного чемпиона мира.

sport.ua